Вашингтон, 16 января, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут решиться применить ядерное оружие на Украине, чтобы избежать поражения Киева в боевых действиях. Своё мнение он озвучил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Эксперт пояснил, что имеет в виду мини-ядерные бомбы, мощность которых составляет десятую часть от мощности бомбы, которую Америка сбросила на Хиросиму.

«Люди в Вашингтоне сумасшедшие по определению, Путин сам назвал их такими. Учитывая это, личную заинтересованность этих людей в том, чтобы не проиграть войну и выборы, не потерять свободу и не попасть в тюрьму, что они, вероятно, сделают? Они прибегнут к мини-ядерным бомбам», — предположил Рэй Макговерн.

Он добавил что глава Белого дома Джо Байдена будет в наихудшей ситуации, если в ближайшее время киевская армия вновь потерпит поражение. Аналитик уверен, что в этом случае нынешний президент проиграет президентские выборы, а в последствии может оказаться втянут в суды из-за скандала вокруг его сына Хантера Байдена.

«Россия не терпит никакого унизительного поражения на Украине, а США — да», — признал Макговерн.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление Вооружённых сил Украины полностью и абсолютно провалилось, инициатива находится в руках российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин 16 января.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько считает, что, когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, они также и признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России.

Байден назвал своего оппонента Дональда Трампа, лидирующего в гонке республиканцев в штате Айова, «явным фаворитом» со стороны оппозиции на президентских выборах.

По итогам подсчёта 40 тыс. голосов за Трампа было отдано почти 52%.