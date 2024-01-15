Москва, 15 января, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Центробанк России предложил финансовому институту развития в жилищной сфере «Дом.РФ» расширить лимит по льготной ипотеке для банков, которые не устанавливают комиссии для застройщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Предлагаем оператору программы АО «Дом.РФ» для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, несмотря на изменение условий государственных программ льготного ипотечного кредитования, они по-прежнему остаются прибыльными для банков. Вместе с тем комиссии за предоставление льготной ипотеке могут стать фактором риска для ипотечных заёмщиков, сообщили в пресс-службе регулятора.

Как передавало ИА Регнум, Центробанк с 1 марта 2024 года ужесточит требования к кредитным учреждениям в отношении выдачи ипотечных кредитов. Регулятор отметил заметное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании на фоне быстрого роста числа выдаваемых кредитов.

Отмечается, что доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале она составила 47%. Кроме того, 50% от всей ипотеки приходится сейчас на льготную с низким первоначальным взносом до 20%.

Кроме того, минимальная ставка по ипотечным программам на новостройки и вторичное жильё в Сбербанке с 10 января составит 16,7%. В банке пояснили, что подняли ставки по ипотеке на 1,1% в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 15% до 16%. Теперь по программе на загородную недвижимость стоимость ипотеки будет начинаться от 17%, на гаражи ― от 17,2%, а на коммерческую недвижимость ― от 18,2% годовых.

При этом, отметили в Сбербанке, ставки по программам с государственной поддержкой остались неизменными.

В ВТБ приняли решение не увеличивать ставки по ипотечным программам, несмотря на декабрьское повышение ключевой ставки.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что объёмы выдачи ипотеки в России в 2024 году могут снизиться. При этом он добавил, что правительство продолжит вырабатывать подходы, которые позволят поддерживать рынок ипотеки в будущем году.

Хуснуллин сообщил, что в 2023 году прирост ипотечного портфеля составил более 4 трлн рублей. По его словам, это в два раза больше, чем в 2022 году.

В свою очередь председатель Банка России Эльвира Набиуллина 15 декабря заявила, что наступило время завершать безадресную льготную ипотеку. Также она высказалась в поддержку мер по уточнению параметров льготной ипотеки.