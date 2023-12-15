Москва, 15 декабря, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Безадресную льготную ипотеку нужно завершать, сообщила 15 декабря на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

Глава ЦБ РФ высказалась в поддержку мер правительства по уточнению параметров льготной ипотеки. Эти изменения, по её оценке, приведут к некоторому «охлаждению». На ипотеку основной эффект окажет повышение ключевой ставки и макропруденциальные (направленные на минимизацию системного риска) меры, которые дополнительно ужесточат с нового года.

По её словам, на рынке ипотеки есть риск «перегрева», несмотря на снижение числа выдач жилищных кредитов. Набиуллина заявила, что доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти и что в ноябре она составила 80% объема выданной ипотеки.

«Безадресную льготную ипотеку, которая запускалась как антикризисная мера, нужно завершать в июле, а по параметрам семейной ипотеки требуется обсуждение, прежде всего, это будет решение правительства», — заявила Набиуллина.

Президент Владимир Путин 14 декабря заявил, что следует продлить программу семейной ипотеки. Он сказал, что поручит правительству подготовить и внести предложение о продлении льготной семейной ипотеки.

Во ходе телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО «РЖД» Путин 15 декабря попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.