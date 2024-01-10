Москва, 10 января, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Минимальная ставка по ипотечным программам на новостройки и вторичное жильё в Сбербанке с 10 января составит 16,7%. Об этом сообщили в кредитной организации.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В банке пояснили, что организация увеличила стоимость своей ипотеки на 1,1% в связи с повышением Центробанком ключевой ставки с 15% до 16%.

«В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентного пункта по базовым программам ипотечного кредитования», ― говорится в сообщении банка.

Теперь по программе на загородную недвижимость стоимость ипотеки будет начинаться от 17%, на гаражи ― от 17,2%, а на коммерческую недвижимость ― от 18,2% годовых.

При этом, отметили в Сбербанке, ставки по программам с государственной поддержкой остались неизменными.

При этом в ВТБ приняли решение не увеличивать ставки по ипотечным программам, несмотря на декабрьское решение Банка России повысить ключевую ставку до 16%.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря Банк России 15 декабря повысил ключевую ставку до 16%.

Ранее в ноябре Сбербанк повысил минимальную ставку по своим базовым ипотечным программам на 1,4 процентный пункта до 15,6% годовых. Это было сделано в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых.

Центробанк с 1 марта 2024 года ужесточит требования к кредитным учреждениям в отношении выдачи ипотечных кредитов. Регулятор отметил заметное ухудшение стандартов в ипотечном кредитовании на фоне быстрого роста числа выдаваемых кредитов.

Отмечается, что доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале она составила 47%. Кроме того, 50% от всей ипотеки приходится сейчас на льготную — с низким первоначальным взносом до 20%.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что объёмы выдачи ипотеки в России в 2024 году могут снизиться. При этом он добавил, что правительство продолжит вырабатывать подходы, которые позволят поддерживать рынок ипотеки в будущем году.

Хуснуллин сообщил, что в 2023 году прирост ипотечного портфеля составил более 4 трлн рублей. По его словам, это в два раза больше, чем в 2022 году.