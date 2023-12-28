Москва, 28 декабря, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Объемы выдачи ипотеки в России в 2024 году могут снизиться, сообщил 28 декабря вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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«Будет немножко поменьше ипотеки», — заявил Хуснуллин на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

При этом он добавил, что правительство продолжит вырабатывать подходы, которые позволят поддерживать рынок ипотеки в будущем году.

Хуснуллин сообщил, что в 2023 году прирост ипотечного портфеля составит более 4 трлн рублей. По его словам, это в два раза больше, чем в 2022 году. Кроме того, в 2023 году выдали 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году.

Как сообщало 27 декабря ИА Регнум, ЦБ с 1 марта 2024 года ужесточит требования к кредитным учреждениям в отношении выдачи ипотечных кредитов. Так, Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. Помимо этого, регулятор принял решение ограничить рост ипотеки за счёт вовлечения высокозакредитованных россиян.

Президент Владимир Путин 14 декабря призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых регионах. Глава государства также попросил правительство сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми.