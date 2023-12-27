Москва, 27 декабря, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Банк России с 1 марта 2024 года ужесточит требования к банкам в отношении выдачи ими ипотечных кредитов, сообщили 27 декабря в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски закредитованности граждан», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России сообщил, что в ипотечном кредитовании наблюдается заметное ухудшение стандартов на фоне быстрого роста числа выдаваемых кредитов.

Отмечается, что доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла за последние два года почти в два раза. В III квартале она составила 47%. Кроме того, 50% от всей ипотеки приходится сейчас на льготную — с низким первоначальным взносом до 20%.

Поскольку льготная ипотека касается нового жилья, резко выросли цены именно на первичном рынке, произошёл сильный их отрыв от цен вторичного рынка, и разница составила 42%. У заёмщиков снизилась возможность погасить долг перед банком при продаже приобретённой в ипотеку квартиры.

Регулятор также обратил внимание на то, что доля ипотечных кредитов заемщиков, которые тратят более 80% дохода на погашение кредитов, выросла почти вдвое. В итоге в III квартале доля кредитов, выданных лицам с показателем долговой нагрузки более 80%, составила 47%.

Банк России принял решение, что нужно ограничить рост ипотеки за счёт вовлечения уже высокозакредитованных граждан.

Также необходимо стимулировать банки к использованию официальной информации о доходах заёмщика для оценки показателя его долговой нагрузки. В связи с этим регулятор решил дополнительно повысить с 1 марта надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин призвал распространить льготную ипотеку на вторичное жильё в новых российских регионах. Это предложение прозвучало во время «Итогов года».

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 15 декабря заявила, что пора завершать безадресную льготную ипотеку. Также она высказалась в поддержку мер по уточнению параметров льготной ипотеки.