Москва, 13 января, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Вспыхнувший на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался с лифта на последнем этаже здания. Об этом RT рассказали сотрудники склада.

Кадр из видео

«Пожар начался с лифта на последнем, седьмом этаже здания», — рассказал один из сотрудников склада.

По словам сотрудника, в нём находились палеты с заказанной одеждой. Огонь распространился мгновенно.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Пожару присвоили максимальный ранг сложности. На складе размером 350×320 метров, высотой 20 метров вспыхнул пожар на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 50 кв. м. В 10:55 пожар локализовали. Никто не пострадал.

Сообщалось, что пожар вспыхнул из-за неисправной проводки. В момент, когда начался пожар на складе маркетплейса Wildberries, не сработала пожарная сигнализация в здании.

Страховщики оценили предварительный ущерб от пожара на складе Wildberries в ₽11 млрд.

Один из рабочих склада рассказал, что во время эвакуации из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries произошла давка. По его словам, также были случаи мародёрства.