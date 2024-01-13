Мощнейший пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализовали, сообщили 13 января в МЧС.
«В 10:55 локализация <…>, проводится дальнейшее тушение пожара», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на складе размером 350×320 метров, высотой 20 метров вспыхнул пожар на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 40 кв. м.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что возгорание произошло на площади 50 000 кв. метров. Пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге присвоили максимальный ранг сложности.
Склад принадлежит компании Wildberries. Там подтвердили информацию о пожаре. Продавцы Wildberries получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. По данным руководства маркетплейса, людей, оказавшихся на складе, эвакуировали. Руководство компании оказывает необходимое содействие в ликвидации последствий горения, заверили в компании.
Пожар на складе Wildberries засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.