Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализовали, сообщили 13 января в МЧС.

Кадр из видео

«В 10:55 локализация <…>, проводится дальнейшее тушение пожара», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на складе размером 350×320 метров, высотой 20 метров вспыхнул пожар на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 40 кв. м.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 13 января пожар вспыхнул на складе в Пушкинском районе в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что возгорание произошло на площади 50 000 кв. метров. Пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге присвоили максимальный ранг сложности.

Склад принадлежит компании Wildberries. Там подтвердили информацию о пожаре. Продавцы Wildberries получат компенсацию за повреждённые при пожаре товары. По данным руководства маркетплейса, людей, оказавшихся на складе, эвакуировали. Руководство компании оказывает необходимое содействие в ликвидации последствий горения, заверили в компании.

Пожар на складе Wildberries засняли на камеру пассажиры самолёта через иллюминатор.