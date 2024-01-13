Санкт-Петербург, 13 января, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Во время эвакуации из-за пожара на складе маркетплейса Wildberries на Московском шоссе в Пушкинском районе Ленинградской области произошла давка. Также были случаи мародёрства. Об этом 13 января рассказал один из рабочих склада.

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Как отметил рабочий, слова которого привела «КП», он услышал крики о том, что нужно спускаться вниз и увидел слабенький дым, а затем огонь на седьмом этаже здания.

«Сказали, что газовый баллон подорвался там. Там же горячее отопление рядом», — сказал он.

По словам работника, в горящем здании остались вещи многих сотрудников, а у него сгорели паспорт, телефон и деньги.

«Творилось что попало. Люди забирались на шкафчики и падали с них на других. Такая паника. На выходе произошла давка. И там мародёрство было, начали красть чужие вещи», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 13 января на складах маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар. Его площадь составила более 50 тысяч квадратных метров, информация о пострадавших не поступала.

Пожару на складе под Петербургомприсвоили максимальный ранг сложности. В работах по его ликвидации задействовали около 270 человек и 57 единиц пожарной техники.

Позднее в этот же день пресс-служба Wildberries заявила, что продавцы получат компенсации за сгоревшие во время пожара на складе в Шушарах товары. Покупателям также вернут деньги за потерянные заказы.