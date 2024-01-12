Москва, 12 января, 2024, 17:21 — ИА Регнум. В поддержку самовыдвижения кандидатом в президенты России действующего главы государства Владимира Путина собрали свыше 1,8 млн подписей. Об этом сообщили 12 января в избирательном штабе российского лидера.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«По всей стране собрано более 1,8 млн подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Все 89 регионов России доставили в центральный штаб первые партии документов», ― говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что сбором подписей по всей стране продолжают заниматься представители волонтёрских организаций, Народного фронта и партии «Единая Россия».

Как рассказывало ИА Регнум, Путин 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. 18 декабря он первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.

Первую партию подписей из Подмосковья в его поддержку в центральный штаб привезли 30 декабря. С 5 января началась доставка подписных листов из других регионов.

Сопредседатель избирательного штаба Путина Марьяна Лысенко 8 января заявила, что по всей России в поддержку самовыдвижения действующего главы государства на выборах собрали свыше 1,3 млн подписей.

На выборах президента России в 2018 году в поддержку кандидатуры Путина в общей сложности во всех субъектах страны собрали более 1,6 млн подписей.

Партия «Единая Россия» 16 января проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина. Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках — в штабах общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомах. В удалённые территории за подписями поедут волонтёры, и предложил всех желающих принять участие в едином дне сбора подписей.

Голосование на выборах президента будет проходить в течение трёх дней — с 15 по 17 марта, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. В президентских выборах впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.