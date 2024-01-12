Москва, 12 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» 16 января проведёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщил 12 января секретарь генерального совета политической организации Андрей Турчак в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Он пройдёт во всех регионах и на всех доступных партийных площадках — в наших штабах общественной поддержки, общественных приёмных председателя партии, региональных и местных исполкомах», — написал Турчак.

Он рассказал, что в удалённые территории за подписями поедут волонтёры, и предложил всех желающих принять участие в едином дне сбора подписей.

По словам политика, в регионах «Единая Россия» проведёт обсуждение итогов и планов по Народной программе. Встречи будут проходить на партийных площадках.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января в избирательном штабе Путина заявили, что в поддержку его кандидатуры на выборах по стране удалось к настоящему моменту собрать более 1,8 млн подписей. Подписи доставили из всех 89 регионов в центральный штаб.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 11 января сообщила, что в избирательной кампании на выборах президента участвуют 11 человек, трое из кандидатов — самовыдвиженцы.

Действующий президент России Владимир Путин 18 декабря первым из кандидатов на пост главы государства подал документы в ЦИК. В выборах он будет участвовать как самовыдвиженец.

Голосование будет проходить на этот раз в течение трёх дней — с 15 по 17 марта, досрочно можно будет проголосовать с 25 февраля по 14 марта. В президентских выборах впервые будут участвовать ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.