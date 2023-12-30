Москва, 30 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В России уже более 500 тысяч человек оставили свои подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера Владимира Путина на выборах президента страны. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе избирательного штаба.

Как сообщало ИА РегнумИА Регнум, выборы президента впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартует с 25 февраля и окончится 14 марта. В выборах смогут участвовать жители всех 89 регионов России.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Путина на выборах 2024 года во всех регионах страны стартовал 23 декабря. Его ведут не только в региональных штабах президента, но и в отделениях Народного фронта.

28 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров подписал бюллетень в поддержку выдвижения Путина. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин посетил в Гостином дворе избирательный штаб главы государства, чтобы поставить подпись в поддержку его кандидатуры на предстоящих выборах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 29 декабря заявил, что Владимира Путина поддерживают совершенно разные возрастные категории, это неоспоримый факт. Он добавил, что среди них много детей и молодёжи. По словам официального представителя Кремля, это подтверждает высочайший уровень консолидации. Песков отметил, что люди сами по своей воле ставят подписи.

Сопредседатель избирательного штаба действующего главы государства, его доверенное лицо, худрук театра Олега ТабаковаВладимир Машков заявил, что граждане, приходящие ставить подписи в поддержку выдвижения президента России на новый срок, переживают за страну.