Москва, 8 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. По всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента собрали свыше 1,3 млн подписей, сообщила 8 января журналистам сопредседатель избирательного штаба главы государства Марьяна Лысенко.

Павел Бедняков/РИА Новости

«На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина более чем 1,3 млн подписей», — сказала Лысенко.

Она добавила, что штаб продолжает работу по сбору подписей, и выразила надежду на увеличение их количества.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут 15–17 марта. Многодневное голосование на президентских выборах пройдёт впервые. Досрочное голосование начнётся 25 февраля.

Путин 8 декабря сообщил, что будет баллотироваться в президенты. Первую партию подписей в его поддержку в центральный штаб привезли 30 декабря.

Представитель избирательного штаба Путина, уполномоченный группы избирателей Виктор Блажеев 6 января сообщил о начале проверки собранных в поддержку самовыдвижения президента подписей из 45 регионов.