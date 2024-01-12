Белгород, 12 января, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолётного типа, сообщили 12 января в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Безуспешную попытку нанести удар по российской территории с помощью беспилотника ВСУ осуществили в 14:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько рассказал о попадании украинского дрона в реанимационную машину в посёлке Гольмовский. Погибли два человека, в том числе фельдшер.

Белгород 30 декабря подвергся массированной ракетной атаке со стороны ВСУ, в результате которой 25 человек погибли и 108 получили ранения. В Минобороны сообщили, что ВСУ обстреляли город ракетами «Ольха» и чешскими реактивными снарядами HCPJ Vampire. Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил Чехию в причастности к теракту киевского режима в Белгороде.