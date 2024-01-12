Горловка, ДНР, 12 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Украинский беспилотник влетел в реанимобиль медиков в Горловке (ДНР), сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых <…> в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат ВФУ», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). В результате фельдшер и сотрудник энергопоставляющей компании погибли. Трое медиков получили ранения.

Как сообщало11 января ИА Регнум, три человека получили ранения при обстреле северо-запада Донецка со стороны ВСУ. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что одним из пострадавших оказался водитель автобуса, его госпитализировали. Украинская армия выпустила по Куйбышевскому району города 20 реактивных снарядов.

При обстреле Горловки со стороны ВСУ 9 января погиб мирный житель. ВСУ тогда обстреляли посёлок шахты «Кочегарка». В результате обстрела жилого массива «Строитель» в Никитовском районе мирная жительница получила ранение.