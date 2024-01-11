Белгород, 11 января, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Чехия, представители которой побоялись появиться на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 30 декабря, пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза международной организации 10 января.

По мнению российского постпреда, Чехия испугалась отвечать за гибель мирных жителей на глазах мировой общественности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 декабря Вооружённые силы Украины ударили по центру Белгорода, применив ракеты «Ольха» и реактивные снаряды HCPJ Vampire. Согласно данным Министерства обороны, большую часть из них перехватили средства противовоздушной обороны, однако на Белгород упали кассетные части сбитых ракет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала атаку на Белгород терактом. По её словам, удар был нанесён при координации США и Великобритании, а в гибели мирных жителей виноваты в том числе и страны Евросоюза, поставляющие Киеву вооружение.

В тот же день первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила заседание Совбеза ООН в связи с ракетным ударом по Белгороду со стороны Вооружённых сил Украины и потребовала присутствия постпреда Чехии с целью получить объяснения в связи с поставками его страной боеприпасов, в результате применения которых гибнут мирные жители.