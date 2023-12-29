Москва, 29 декабря, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% граждан. Данные социологического опроса сообщил центр «ФОМнибус».

Известия/ Андрей Эрштрем Владимир Путин

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете Владимиру Путину?», на который 12% ответили, что не доверяют.

Также россиян спросили: «Как Вы считаете, президент Владимир Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?». Из них 80% ответили положительно, обратного мнения придерживаются 9%, ещё 11% затруднились ответить.

Опрос проводили 22–24 декабря среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах, 53 российских субъектах.

Как сообщало 15 декабря ИА Регнум, 79,3% соотечественников заявили о своём доверии президенту Путину. Ещё 76% участников опроса в целом одобряют его деятельность на посту главы государства.

21 декабря сообщалось, что каждый второй россиянин назвал Путина политиком года. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных. Помимо главы государства, рейтинг возглавили глава правительства РФ Михаил Мишустин (21%) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16%). Опрос проводил Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ).