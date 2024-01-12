Москва, 12 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 ноября 2023 года опустился ниже отметки 88 рублей. Это 12 января следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА Регнум

По состоянию на 11:40 мск доллар подешевел на 61 копейку, за него дают 87,98 рубля, что является минимальным показателем с 23 ноября 2023 года.

В это же время курс евро снизился на 40 копеек и составил 96,76 рубля. Юань подешевел на девять копеек, до 12,23 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 января стало известно, что курс доллара в начале торгов на Мосбирже снизился до отметки 88,4 рубля. За евро на тот момент давали 97,14 рубля, за юань — 12,31 рубля.

Банк России 10 января установил официальный курс доллара на 11 января в размере 89,39 рубля, что в то время было на 1,01 рубля ниже предыдущего показателя. На торгах Мосбиржи 9 января курс доллара впервые с 29 декабря 2023 года упал ниже 90 рублей.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 8 января заявил, что в период новогодних праздников валютные торги проходят в узком диапазоне, без резких колебаний. Он отметил, что после 9 января эта ситуация может измениться.