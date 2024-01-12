Москва, 12 января, 2024, 08:57 — ИА Регнум. В начале торгов на Московской бирже курс доллара снизился до отметки 88,4 рубля. Это 12 января следует из данных торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По состоянию на 07:09 мск, курс доллара с расчётами на «завтра» снизился на 19 копеек и составил 88,4 рубля.

Евро в это же время подешевел на три копейки — до 97,14 рубля, а курс юаня почти не изменился — 12,31 рубля, снизившись только на одну копейку.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Центробанк установил официальный курс доллара на 11 января в размере 89,39 рубля, что на тот момент было на 1,01 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро в то время составлял 97,87 рубля (–1,11 рубля), курс юаня — 12,43 рубля (–16 копеек).

Курс рубля на торгах Московской биржи 9 января впервые с 29 декабря упал ниже 90 рублей. В тот день за доллар давали 89,85 рубля (–1,43%).

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов 29 декабря заявил в беседе с ИА Регнум, что в 2024 году из-за развития предвыборной гонки в США волатильность доллара будет нарастать. По его словам, если в США начнётся рецессия, давление на доллар увеличится.