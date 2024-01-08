Москва, 8 января, 2024, 03:04 — ИА Регнум. В новогодние праздничные дни валютные торги проходят в узком диапазоне, без резких колебаний, после 9 января картина может поменяться, предположил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

ИА REGNUM Рубль

«Укрепление рубля возможно после официального завершения новогодних праздников и начала новой рабочей недели — на рынок вернутся экспортёры, а ЦБ начнёт продавать валюту», — сказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

В связи с этим после праздников возможны краткосрочные разнонаправленные движения, направленные преимущественно в поддержку рубля, добавил Антонов.

Также он напомнил, что в начале 2024 года запретили арест активов, которые находятся на счетах иностранных инвесторов из недружественных стран. Это касается вложенных средств в российские ценные бумаги, на рынке новость отразится позитивно, считает аналитик.

С возвращением инвесторов и трейдеров на рынок, рубль может укрепиться до 88,90 рублей за доллар, резюмировал собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, указом от 3 января президент России Владимир Путин запретил любые обеспечительные меры в отношении иностранных активов на счетах «И» и «С». Счета «С» ввели в России после начала спецоперации на Украине для «заморозки» средств недружественных резидентов в ответ на антироссийские санкции. Счета «И» используют для инвестиций и реинвестиций иностранцами на территории России. Их применяют для приобретения иностранной валюты за рубли в связи с репатриацией доходов, полученных в результате инвестиций в России.

В конце декабря 2023 года курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 30 ноября. Евро упал на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это стало минимальным показателем с 20 декабря.

По прогнозам экспертов, в 2024 году доллар останется слабым, но получит возможность восстановиться перед президентскими выборами в ноябре. Для доллара 2023 год стал худшим со времён пандемии коронавируса. Согласно расчёту агентства Bloomberg, индекс американской валюты сократился почти на 3%.