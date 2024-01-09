Москва, 9 января, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 29 декабря упал ниже отметки 90 рублей. Это 9 января следует из данных площадки.

ИА REGNUM

Согласно этой информации, по состоянию на 13:41 мск за доллар давали 89,98 рубля (-1,29%), а к 13:44 — 89,85 рубля (-1,43%).

В это же время евро подешевел до 98,36 рубля (-1,64%), а курс юаня снизился до 12,516 рубля (-1,52%).

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря курс доллара на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. На тот момент за евро давали 98,55 рубля, что было самым низким показателем с 20 декабря.

Позднее в этот же день доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов заявил ИА Регнум, что в 2024 году на фоне развития предвыборной гонки в США волатильность доллара будет усиливаться. По его словам, некоторые экономисты спрогнозировали начало рецессии в США, из-за чего давление на доллар увеличится.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов 8 января рассказал, что в новогодние праздничные дни валютные торги проходят в узком диапазоне и без резких колебаний. По его мнению, после 9 января эта ситуация может измениться.