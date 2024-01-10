Москва, 10 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Банк России установил официальный курс доллара на 11 января в размере 89,39 рубля. Об этом 10 января сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА Регнум

Этот курс доллара на 1,01 рубля ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро установили в размере 97,87 рубля (–1,11 рубля), курс юаня — 12,43 рубля (–16 копеек).

Как сообщало ИА Регнум, 9 января курс рубля на Мосбирже впервые с 29 декабря упал ниже 90 рублей. На тот момент за доллар давали 89,85 рубля (–1,43%), за евро — 98,36 рубля (–1,64%) и за юань — 12,516 рубля (–1,52%).

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов 29 декабря заявил ИА Регнум, что в 2024 году из-за развития предвыборной гонки в США волатильность доллара будет нарастать. Эксперт уточнил, что в случае начала рецессии в США давление на доллар увеличится.