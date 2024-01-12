Москва, 12 января, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Более 1,8 млн подписей собрали в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента, сообщили 12 января в избирательном штабе действующего главы государства.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«По всей стране собрано более 1,8 млн подписей в поддержку <…> Путина», — говорится в сообщении.

В центральный штаб доставили первые партии документов из 89 регионов России.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на президентских выборах в России с 15 по 17 марта состоится впервые. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Выборы президента пройдут в новых регионах: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Действующий президент Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. По данным опроса ВЦИОМ, Путину доверяют более 78% россиян. Общее число доверенных лиц президента может составить до 600 человек.

Со всей России приходят подписи в поддержку действующего главы государства. Первую партию из Подмосковья в центральный штаб привезли 30 декабря. В штаб Путина 6 января доставили подписи в поддержку действующего президента из 25 регионов России.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 11 января заявили, что в избирательной кампании участвуют 11 человек, восемь из них выдвинуты политическими партиями, а трое — в порядке самодвижения.