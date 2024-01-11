Москва, 11 января, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В избирательной кампании на данном этапе участвуют 11 человек, восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое — в порядке самодвижения, сообщила 11 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На данном этапе у нас 11 человек участвует в избирательной кампании, правда, на разных пока стадиях», — заявила председатель ЦИК.

Памфилова уточнила, что ЦИК официально зарегистрировал в качестве кандидата на выборах: Леонида Слуцкого от ЛДПР, Владислава Даванкова от партии «Новые люди» и Николая Харитонова от КПРФ.

Она добавила, что ЦИК обратится к законодателям с предложением уточнить статус кандидата в президенты, чтобы его не использовали преждевременно.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. По решению ЦИК голосование пройдёт в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что намерение баллотироваться в президенты выразили 33 кандидата. Девять из них собирались выдвигаться от партий и 24 как самовыдвиженцы. ЦИК 9 января также зарегистрировал Николая Харитонова от КПРФ кандидатом в президенты.