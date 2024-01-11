Брюссель, 11 января, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Переговоры с Украиной о вступлении страны в Евросоюз, решение о которых лидеры стран сообщества приняли ещё в декабре 2023 года, пока не начали. Об этом 11 декабря на пресс-конференции в Брюсселе журналистам заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро.

Сергей Корсун ИА Регнум

По её словам, Еврокомиссия до сих пор рассматривает, когда запустить процесс.

«Сейчас Еврокомиссия изучает вопрос о том, когда приступить к работе над следующими шагами в соответствии с выводами Европейского совета», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры по итогам саммита, проходившего в Брюсселе 14–15 декабря, решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. По его словам, принятие переговорных рамок обусловили выполнением Киевом и Кишинёвом нескольких условий.

При этом лидеры стран ЕС пока не установили сроки начала переговоров по этому вопросу. Предположительно, их начнут в марте либо позднее. Перед этим Совет ЕС должен утвердить мандат Еврокомиссии на их проведение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день ни Украина, ни Молдавия не отвечают требованиям для вступления в Европейский союз.

Профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов считает, что ни один серьёзный европейский политик не верит, что Украина сможет вступить в Европейский союз до 2030 года. В беседе с ИА Регнум он добавил, что Европейский союз по-любому не смог бы принять Украину в свой состав до 2030 года. По его мнению, вступление Украины в ЕС кончится политическими разглагольствованиями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что экономика Европы будет раздавлена в случае приёма Украины в Евросоюз, ведь её членство обошлось бы сообществу в €150–190 млрд.