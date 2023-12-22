Москва, 22 декабря, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Ни один серьёзный европейский политик не верит, что Украина сможет вступить в Европейский союз до 2030 года, считает профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. Об этом он заявил 22 декабря корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался у Евросоюза, как именно тот собирается принимать Украину — с новыми российскими регионами, или без них. В противном случае оказывается непонятно, о каких территориях и численности населения идёт речь.

Как заявил Кузнецов, Европейский союз по любому не смог бы принять Украину в свой состав до 2030 года. А в настоящее время ни один серьёзный политик просто не мог бы рассуждать в терминологии конкретных решений о том, что произойдет за горизонтом 2030 года. И причина не в Украине как таковой, а в том, что в Евросоюзе достаточно жёсткая бюрократическая система и для того, чтобы любая крупная страна вступила в ЕС надо пересматривать очень много институциональных вещей. Самое банальное — места депутатов Европейского парламента, наличие дополнительного еврокомиссара, распределение денег в рамках общехозяйственной политики и многое другое.

«А принять решение по принципу пока Орбан или какой-то австриец вышли попить кофейку не получится. Здесь речь будет идти о действительно консенсусном решении. Орбан правильно сказал, что деньги у кого-то отберут и передадут новичку. Просто потому что все потенциальные новички беднее среднее уровня. Поэтому реалистичнее говорить о том, что Европейский союз мог бы расшириться за счет только Черногории и Северной Македонии, если ему захочется продемонстрировать миру, что несмотря на все внутренние проблемы он продолжает расширяться», — сказал профессор.

Но в отношении Украины, как полагает Кузнецов, вступление в ЕС кончится политическими разглагольствованиями.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по мнению Орбана Евросоюз, перед тем как начать переговоры с Киевом о вступлении Украины в сообщество, должен ответить, готов ли он принять украинское государство вместе с освобождёнными регионами и находящимся там российскими военными. Орбан уверен, что ЕС не подготовлен к приёму Украины, и что решение о начале соответствующих переговоров принесёт много вреда.

До этого, Орбан заявил, что экономика Европы будет раздавлена в случае приёма Украины в Евросоюз, ведь её членство обошлось бы сообществу в 150-190 млрд евро.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на сегодняшний день Евросоюз не может принять Украину в объединение, несмотря на решение Брюсселя начать переговоры по этому вопросу.