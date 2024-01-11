Барнаул, 11 января, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Заместителя главы администрации Барнаула Антона Шеломенцева 11 января задержали сотрудники СК РФ и ФСБ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

СК России. Кадр из видео Заместитель главы администрации Барнаула Антон Шеломенцев (слева)

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ возбудило управление СК РФ по Алтайскому краю. Как полагает следствие, заместитель главы администрации Барнаула в 2019 году получил от предпринимателя взятку в размере 2 миллионов 900 тысяч рублей.

Деньги он получил за общее покровительство и лояльное отношение городских властей к возглавляемой бизнесменом компании. Чиновник действовал в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой».

«Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю, при силовой поддержке которых сегодня заместитель главы администрации Барнаула задержан следователем СК в порядке ст. 91 УПК РФ», — сообщили в ведомстве.

По месту жительства чиновника и на его рабочем месте прошли обыски. В скором времени планируется решить вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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По данным местного портала «Амител», силовики задержали замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева. Взятку он получил от предпринимателя, занимавшегося пассажирскими перевозками.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря силовики задержали главу Кургана Елену Ситникову. По данным Telegram-канала «112», чиновницу задержали по делу о гибели 20 человек из-за лесных пожаров.

Следственный комитет 23 января сообщил об аресте в Краснодаре замдиректора «Росзаповедцентра» по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.