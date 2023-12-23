Сочи, Краснодарский край, 23 декабря, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Заместитель директора «Росзаповедцентра» арестован в Краснодаре по уголовному делу о получении взятки. Об этом 23 декабря сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

ФСБ России

«Заместителю директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, за взятку в 23 млн рублей фигурант обещал фирме помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в посёлке Красная Поляна.

Отмечается, что вечером 20 декабря возле одного из кафе в Сочи чиновник получил первую часть взятки в размере 1 млн рублей. После этого его дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело за получение взяток. По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции получили взятки от сотрудников коммерческих организаций за непринятие в отношении них мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.