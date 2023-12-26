Курган, 26 декабря, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 26 декабря главу Кургана Елену Ситникову, сообщил ТАСС.

Игорь Меркулов/URA.RU/ТАСС Елена Ситникова

«Да, задержана», — сообщил представитель экстренных служб.

По данным портала 45.RU, задержали Ситникову сотрудники СК.

«Сотрудники из Москвы задержали по 91-й статье [УК РФ], она сейчас находится на Бурова-Петрова (в следственном управлении СК РФ по Курганской области. — Прим. ред.), — процитировал портал представителя правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря ФСБ распространила информацию о задержании главы управления МЧС в Самарской области Олега Бойко.

Отмечалось, что представитель ведомства — фигурант уголовного дела о вымогательстве. Бойко заподозрили в вымогательстве у подчинённых средств, полученных ими в ходе проведения проверок пожарной безопасности.