Курган, 26 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Главу Кургана Елену Ситникову задержали сотрудники правоохранительных органов в связи с гибелью 20 человек из-за лесных пожаров, сообщил 26 декабря Telegram-канал «112».

Кадр из видео Елена Ситникова

«Сейчас у чиновницы и в администрации проходят обыски», — говорится в сообщении.

Елена Вячеславовна родилась в 1974 году в городе Кургане. В 1997 году она окончила Курганский государственный университет по специальности «Филология». С 1997 года работает в органах местного самоуправления и государственной власти.

В 2021 году депутаты Курганской городской думы VII созыва приняли досрочную отставку главы города Кургана Андрея Потапова. После этого Ситникову назначили временно исполняющей полномочия главы города. Позднее в том же году она заняла пост главы города. Церемония вступления в должность первой в истории города женщины-мэра состоялась в рамках заседания Курганской городской думы.

В мае 2023 года свыше 20 человек погибли из-за пожаров в Курганской области. В регионе установили порядка полсотни виновников пожаров. Возбудили семь уголовных дел и составили сотни протоколов об административных правонарушениях.