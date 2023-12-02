Самара, 2 декабря, 2023, 11:56 — ИА Регнум. В Самаре проходит судебное заседание по делу певца Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС Певец Эдуард Шарлот

Певец Эдуард Шарлот признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих. Об этом он заявил во время допроса, сообщил следователь на заседании в Кировском районном суде Самары, где избирают меру пресечения артисту.

Шарлот заявил, что не согласен с доводами следователей.

«Но причастность к преступлениям не отрицаю. Хочу находиться дома, скрываться не планирую», — пообещал певец.

В свою защиту он зачитал стихотворение собственного сочинения, чем вызвал недовольство судьи, которая попросила артиста не устраивать цирк.

«Россия — нагрубил тебе с порога, прошу прощения у русского народа…» — продекламировал Шарлот.

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При этом прокурор выразил опасения, что подозреваемый может попытаться снова покинуть страну, и попросил арестовать его. Адвокат настаивает на домашнем аресте, утверждая, что после того, как его клиент сжёг российский паспорт и у него изъяли заграничный, возможности уехать у него нет.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Шарлота возбуждено три уголовных дела. Два из них — по статье «Реабилитация нацизма», ещё одно — по статье «Оскорбление чувств верующих».

22 ноября певца задержали в петербургском аэропорту Пулково, когда он прилетел из Еревана, и поместили в спецприёмник. Помимо антироссийских высказываний, ранее он отметился сжиганием российского паспорта. Свои действия певец снял на видео и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Позже он извинился за это и объяснил, что был «ошибочно помешан на ложной информации».

В ноябре Шарлот заявил о желании вернуться в Россию и попросил поклонников прислать ему деньги на обратный билет. Отец Шарлота Валерий предполагает, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям.

В Санкт-Петербурге Ленинский райсуд назначил певцу 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Шарлота, так как прежде он не раз высказывался в поддержку Украины, а потом извинялся и просил прощения. В беседе с «Зеленским» певец прочёл слова украинского гимна и произнёс русофобскую речовку. Кроме того, Шарлот согласился сбежать на Украину в «чемодане посла».