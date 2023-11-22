Москва, 22 ноября, 2023, 21:38 — ИА Регнум. Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени главы киевского режима Владимира Зеленского. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Павел Бедняков/ РИА Новости

«Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский», — сказано в сообщении, сопровождающем запись.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 ноября Шарлота задержали в петербургском аэропорту «Пулково». Ранее певец выступал с резкими антироссийскими высказываниями, а в июне 2023 года опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт и утверждает, что больше не считает себя гражданином России. В ноябре блогер заявил о желании вернуться в Россию и попросил поклонников прислать ему деньги на обратный билет.

22 ноября певец извинился за сожжение паспорта. Видеозапись извинений опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По словам певца, он сжёг паспорт потому, что был «ошибочно помешан на ложной информации».

Отец Шарлота Валерий в беседе с ИА Регнум ранее допустил, что причиной скандальных действий его сына является детская травма, полученная из-за матери, которая якобы жестоко относилась к детям. Отец заверил, что обоих сыновей он воспитывал вместе с новой супругой, забрав их у матери, и осудил сына за скандальные антироссийские выходки.