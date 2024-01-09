Раскрыт план Залужного по операции в Крыму в 2022 году
BI: Залужный в 2022 году планировал операцию в Крыму, но США были против
Вашингтон, 9 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в 2022 году настаивал на смелом и рискованном контрнаступлении, однако США, предоставлявшие военную помощь Киеву, не поддержали этот план, сообщило издание Business Insider (BI).
«Это был план прорыва через части Запорожской области и перерезания так называемого «сухопутного моста», чтобы изолировать российские войска в Крыму», — говорится в материале со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.
В статье говорится, что во время обсуждения военных планов с западными партнерами Залужный вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским выступали за наступление к Азовскому морю через Запорожскую область. Однако в США с осторожностью относились к этому предложению, поскольку украинская армия не смогла продемонстрировать способность к наступлению.
Один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне заявил, что причина, по которой Вашингтон рекомендовал Киеву захватить Херсон, заключалась в том, что у украинской армии не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг.
По данным издания, тогда Залужный не согласился с оценкой Вашингтона. Однако США контролировали большую часть военной помощи Украине, поэтому споров с американской стороной не возникло.
Как сообщало ИА Регнум, 5 января главнокомандующий ВСУ призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если невозможно провести дополнительную мобилизацию. Залужный тогда заявил, ему некем воевать.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Позднее Залужный с одной стороны опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что конфликт на Украине зашёл в тупик, а ВСУ не могут добиться успеха. Он отмечал, что украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях.
Глава МИД России Сергей Лавров 10 декабря заявил, что Украина имела шанс на политическое урегулирование конфликта в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной операции. При этом министр напомнил об указе Зеленского, запрещающем какие-либо переговоры с российским правительством.
С оценками главнокомандующего ВСУ согласились и некоторые западные эксперты и военачальники. Они признали неудачу НАТО в организации прокси-войны против России. В разговоре с ИА Регнум политолог Юрий Светов отметил, что интервью Залужного могло появиться только с разрешения американского руководства.
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал украинский контрнаступ провалом. Министр обороны России Сергей Шойгу 9 января 2024 года сообщил, что украинская армия за прошлый год потеряла свыше 215 тыс. бойцов и 28 тыс. единиц вооружения.