Вашингтон, 9 января, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в 2022 году настаивал на смелом и рискованном контрнаступлении, однако США, предоставлявшие военную помощь Киеву, не поддержали этот план, сообщило издание Business Insider (BI).

Ukrainian Presidential Press Office via AP

«Это был план прорыва через части Запорожской области и перерезания так называемого «сухопутного моста», чтобы изолировать российские войска в Крыму», — говорится в материале со ссылкой на новую книгу журналиста Wall Street Journal Ярослава Трофимова.

В статье говорится, что во время обсуждения военных планов с западными партнерами Залужный вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским выступали за наступление к Азовскому морю через Запорожскую область. Однако в США с осторожностью относились к этому предложению, поскольку украинская армия не смогла продемонстрировать способность к наступлению.

Один из высокопоставленных чиновников в Пентагоне заявил, что причина, по которой Вашингтон рекомендовал Киеву захватить Херсон, заключалась в том, что у украинской армии не было обученного персонала и оборудования, чтобы отправиться на юг.

По данным издания, тогда Залужный не согласился с оценкой Вашингтона. Однако США контролировали большую часть военной помощи Украине, поэтому споров с американской стороной не возникло.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января главнокомандующий ВСУ призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если невозможно провести дополнительную мобилизацию. Залужный тогда заявил, ему некем воевать.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года заявил, что генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Позднее Залужный с одной стороны опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии в пополнении личного состава. Залужный также признавал, что конфликт на Украине зашёл в тупик, а ВСУ не могут добиться успеха. Он отмечал, что украинская армия в ходе попытки контрнаступления завязла на минных полях.

Глава МИД России Сергей Лавров 10 декабря заявил, что Украина имела шанс на политическое урегулирование конфликта в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной операции. При этом министр напомнил об указе Зеленского, запрещающем какие-либо переговоры с российским правительством.

С оценками главнокомандующего ВСУ согласились и некоторые западные эксперты и военачальники. Они признали неудачу НАТО в организации прокси-войны против России. В разговоре с ИА Регнум политолог Юрий Светов отметил, что интервью Залужного могло появиться только с разрешения американского руководства.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал украинский контрнаступ провалом. Министр обороны России Сергей Шойгу 9 января 2024 года сообщил, что украинская армия за прошлый год потеряла свыше 215 тыс. бойцов и 28 тыс. единиц вооружения.