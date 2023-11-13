Киев, 14 ноября, 2023, 00:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины оказались в сложной ситуации на отдельных участках фронта. Об этом главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный рассказал в ходе беседы с председателем объединённого комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

«Провёл телефонный разговор с… генералом Чарльзом Брауном. Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, купянское и марьинское направления остаются самым горячими. Ситуация сложная, контролируемая», — написал Залужный в своём Telegram-канале.

Главком ВСУ отметил, что в ходе беседы стороны обсудили возможные наступательные действия на определённых направлениях и планы на зимний период, а также вопросы подготовки военных, восстановление боеспособности ряда подразделений и поставки вооружений.

В начале ноября Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем украинские вооружённые силы не могут добиться успехов. Он также признал, что ВСУ завязли на минных полях в ходе своего наступления.

Как передавало ИА Регнум, позднее американское издание The Wall Street Journal предупредило о начале нового этапа конфликта, который может стать опасным для Украины из-за наращивания Россией боевой мощи и становления экономики на военные рельсы. Отмечается, что ВСУ, в свою очередь, испытывают нехватку не только боеприпасов, но и живой силы.