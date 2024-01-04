Киев, 5 января, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно. Об этом написало украинское издание New Voice со ссылкой на одного из парламентариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

Ранее депутаты требовали отменить ряд норм, которые они считают неконституционными.

По словам анонимного источника, Залужный сказал депутатам, что ему «нужны люди и что ему некем воевать».

«Мне обращаться к миру и там просить людей? Или вы идите воюйте, если не обеспечите мобилизацию», — сказал Залужный депутатам в ходе обсуждения закона о мобилизации.

Украинские военачальники признали, что готовы дорабатывать законопроект о мобилизации и исключать из него положения, противоречащие конституции. У них есть время до 8 января. Затем комитет по нацбезопасности должен принять решение и рекомендовать его рассмотреть Верховной раде.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в конце 2023 года сказал, что генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации.

8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. В декабре советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет тяжёлой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

Залужный, комментируя законопроект, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру, а с другой — подтвердил потребность армии Украины в пополнении личного состава. Уточнять, сколько новых бойцов требуется ВСУ, он не стал.