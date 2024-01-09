Москва, 9 января, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России методично снижают боевой потенциал украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. За прошлый год ВСУ потеряли свыше 215 тыс. бойцов и 28 тыс. единиц вооружения. Об этом 9 января заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом армии.

MOD Russia/Global Look Press

«Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения», — сказал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта.

В рядах ВСУ сейчас наблюдается истощение личного состава при отсутствии военных успехов, однако США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет погибших украинских бойцов, отметил Шойгу.

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», — пояснил министр.

Он также добавил, что уверен в том, что «это не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения», а лишь будет способствовать затягиванию военного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские войска теряют убитыми и тяжелоранеными по 30 тысяч бойцов ежемесячно. По его словам, руководителям киевского режима нужно сообщить объём потерь ВСУ, так как это, по его мнению, будет способствовать мобилизации.

Китайское издание Asia Times 5 января написало, что украинская армия понесла тяжёлые потери после контратак Вооружённых сил России. По мнению журналистов, именно из-за этого генералы ВСУ настаивают на мобилизации 500 тысяч украинцев.