Москва, 11 декабря, 2023, 19:16 — ИА Регнум. В западной прессе пытаются создать образ такого украинского руководства, которое якобы может само принимать решения о переговорах или интервью. Но это лишь американские игры. Таким мнением с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Валерий Залужный

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на западного чиновника сообщила, что некоторые лидеры западных стран после интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного позвонили в Киев, чтобы узнать, стали ли переговоры с Россией приоритетом. Откровенность Залужного о сложностях контрнаступления вызвала обеспокоенность как среди украинцев, так и среди западных партнёров Украины, после чего им захотелось выяснить, к чему готово управление киевского режима и задумываются ли они о переходе к переговорам.

Светов усомнился в правдоподобности сообщений FT. По его мнению, издание выполняет указ по созданию такого образа руководства Украины, которое якобы вправе самостоятельно принимать важные решения.

«Эта публикация наводит тень на плетень. Зачем западным политикам звонить в Киев и выяснять, готов ли он к переговорам, когда вопрос надо задавать Вашингтону. И если бы не было получено добро со стороны Вашингтона, то никто не осмелился бы взять интервью у главкома, который там ещё бы рассуждал о шансах своей армии. Это всё американские игры», — поделился Светов.

Он напомнил, что Залужный дал разгромное интервью британскому журналу The Economist. По мнению политолога, такая публикация могла появиться только с разрешения или по указу американского руководства.

«Они прекрасно знают, кто хозяин в доме, кто определяет правила. И спрашивать об этом бесполезно, особенно после признания Давида Арахамии (лидер фракции «Слуга народа». — Прим. ред.), что им сказали идти воевать. Ведь прекращение конфликта не зависит ни от Залужного, ни от Зеленского. Это фигура умолчания и попытка показать, что якобы на Украине есть суверенная власть, которая принимает какие-то решения. Поэтому к этой статье я отношусь как к очередной дезинформации, которая хочет ввести в заблуждение общественное мнение», — пояснил политолог.

Светов заявил, что нет причин сомневаться в том, что обсуждения о вопросе переговоров проходят в Вашингтоне, а не в Киеве. И глава украинской партии «Слуга народа», член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Арахамия подтвердил активное вмешательство Запада в процесс переговоров между Москвой и Киевом. При этом, по словам политолога, западные лидеры уже давно готовы к переговорному процессу. Однако на своих условиях, которые они называют украинскими.

«Готовы к переговорам, при которых Россия как бы подпишет капитуляцию и назовёт сроки, когда она начнёт выплачивать репарации. Они не отступают от условий, которые выдвинул Зеленский. И они видят эти переговоры как средство не дать России победить», — добавил Светов.

Он отметил, что план западных лидеров заключается в желании заморозить или приостановить конфликт на время. Это позволит сохранить Украину хотя бы в каком-то виде и таким образом, с точки зрения Запада, исключит возможность Москве считать себя победительницей. Также Светов добавил, что решение о переговорах зависит только от американской администрации со стороны Запада, все остальные — «просто зрители, и если им прикажут, то они присоединятся».

Главком ВСУ 2 ноября в интервью изданию The Economist заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик и из-за этого украинская армия не может достичь успеха. Залужный также признал, что ВСУ завязли на минных полях в ходе попыток контрнаступления.

Глава МИД России Сергей Лавров 10 декабря отметил, что Украина имела шанс на политическое урегулирование конфликта в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции. Министр напомнил, что Зеленский полтора года назад подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством президента России Владимира Путина.

Власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления, отметили в своём материале 24 ноября обозреватели немецкой газеты Bild.