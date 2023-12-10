Москва, 10 декабря, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной нужно задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Так он ответил на просьбу модератора Дохийского форума высказаться о перспективах политического урегулирования на Украине.

Кирилл Каллиников / ТАСС

«Вам следует позвонить господину Зеленскому. Потому что полтора года назад он подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством президента России Владимира Путина. Это хорошо известный факт», — сказал он.

Министр напомнил, что у украинской стороны был шанс на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции.

«Когда переговорщики достигли соглашения в Стамбуле, основанного на нейтралитете Украины без НАТО, но с некоторыми другими гарантиями, представляемыми Украине Россией совместно с Западом, эта сделка была отменена, потому что американцы и британцы решили, что если Путин готов подписать это, то нужно его больше обессилить. Это то, чем они занимаются сейчас», — резюмировал Лавров.

Ранее китайское издание Global Times сообщало, что украинский конфликт переходит в фазу, на которой могут начаться новые мирные переговоры. О новой фазе конфликта Киева с Москвой сообщал и сам Зеленский. Он отмечал, что зимний период может осложнить ведение боевых действий после летнего контрнаступления ВСУ, которое не дало ожидаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и военнослужащих в сухопутных войсках.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

В Кремле и МИД РФ также отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.