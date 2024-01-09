Брянск, 9 января, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Над территорией Брянской области российские силы ПВО 9 января сбили украинский беспилотник самолётного типа, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил Богомаз.

В результате этой атаки никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало 9 января об уничтожении четырёх украинских беспилотников над Курской областью и двух — над Орловской областью. Позже ведомство сообщило, что ещё один дрон сбили над Курской областью и один перехватили над Орловской.

Со своей стороны губернатор Андрей Клычков сообщил, что в Орле два дрона упали на объект топливно-энергетического комплекса и что три человека пострадали.

Губернатор Роман Старовойт также сообщил о четырёх украинских беспилотниках, сбитых 9 января над Курской областью.