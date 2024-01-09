Курск, 9 января, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Жительница Курской области погибла при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом 9 января сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Горналь Суджанского района. От осколков погибла женщина», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Старовойт выразил соболезнования семье погибшей.

Он также добавил, что что в результате обстрела повреждения получили два дома.

Губернатор сообщил, что ещё один беспилотник самолётного типа сбили над Курчатовским районом.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны (ПВО) 9 января сбили в небе над Курской областью, по предварительной, три беспилотника самолётного типа.

До этого Старовойт сообщил, что в небе над областью работают силы ПВО и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

В Минобороны России в свою очередь заявили, что российские силы противовоздушной обороны ликвидировали над территорией Курской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата.