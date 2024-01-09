Москва, 9 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились склада с боеприпасами в Харьковской области. Об этом 9 января на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Удар по объекту российские подразделения нанесли в районе Весёлого. Известно, что склад принадлежал 125-й бригаде теробороны ВСУ.

«В районе населённого пункта Весёлое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады теробороны», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Ещё один склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ российские военные уничтожили в районе Красноармейска в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Вооружённые силы России нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В тот же день на Украине сообщили о значительном количестве взрывов в ряде контролируемых киевским режимом городов и регионов.

В частности, власти Харькова и временно оккупированного киевским режимом Херсона заявили о повреждении важных объектов. Также сообщалось о взрывах в Хмельницком, временно оккупированном Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге, Одесской области.

Кроме того, российские военные нанесли удары пункту управления и арсеналу украинской армии на херсонском направлении. Под удар подразделений группировки войск «Днепр» попали живая сила и техника двух бригад морской пехоты ВСУ и одной из бригад теробороны на правом берегу Днепра у Михайловки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки в Херсонской области. В результате ВСУ лишились 60 бойцов убитыми и ранеными, а также трёх автомобилей.