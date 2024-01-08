Москва, 8 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары пункту управления и арсеналу украинской армии на херсонском направлении. Об этом 8 января рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

mod russia/Global Look Press

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике двух бригад морской пехоты ВСУ и одной из бригад теробороны на правом берегу Днепра у Михайловки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки в Херсонской области.

Конашенков уточнил, что в результате ВСУ лишились 60 бойцов убитыми и ранеными, а также трёх автомобилей.

«Кроме того, поражены пункт управления БпЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января оператор системы FIM-92 Stinger ВСУ по имени Роман пожаловался на новую тактику ракетных ударов российских военных. По его словам, теперь ракеты ВС России выпускают тепловые ловушки, как самолёты или вертолёты, что мешает работе Stinger.

В Минобороны 5 января заявили, что за неделю российская армия нанесла 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по украинским центрам принятия решений и объектам ВПК. Кроме того, наносились удары по пунктам дислокации подразделений украинской армии, формирований националистов и иностранных наёмников.

Британский аналитик Александр Меркурис 7 января написал, что у главкома ВСУ Валерия Залужного началась истерика после массированных ударов российских военных по военным объектам ВСУ.