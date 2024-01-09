Москва, 9 января, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Минобороны России намерено нарастить поставки наиболее востребованных образцов вооружения. Об этом 9 января на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов ― от сверхмалых до тяжёлых ударных», ― уточнил глава Минобороны.

Также генерал армии добавил, что в ближайших планах Минобороны ― повысить возможности своей спутниковой группировки и эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны.

«Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки», ― сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что в планы ведомства также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений.

По словам министра, Минобороны также сосредоточит усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании с руководящим составом ВС России заявил, что российские предприятия в разы увеличили производство оружия, наиболее востребованного в зоне спецоперации. Он уточнил, что кратно увеличился выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. Многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение войск.

Президент Владимир Путин 1 января на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского отметил, что Вооружённым силам России нужно больше средств подавления дронов на поле боя. Он также добавил, что необходимые военнослужащим новые виды вооружений появляются в подразделениях ВС РФ «достаточно быстро».

В декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд проблем в Вооружённых силах РФ. Нужно наращивать количество беспилотников, спутников, совершенствовать систему противовоздушной обороны, сказал российский лидер. Изменения происходят достаточно быстро, эту тенденцию надо закрепить, добавил он.