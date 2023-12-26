Москва, 26 декабря, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Российские предприятия в разы увеличили производство оружия, наиболее востребованного в зоне спецоперации, заявил 26 декабря министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

Он сообщил, что кратно увеличился выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения. Многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение войск.

«По сути, работники ОПК бросили вызов хвалёному западному военно-техническому потенциалу», — сказал Шойгу.

Министр сообщил также, что большую помощь российским военным оказало гражданское общество. Он назвал поддержку, которую армии оказал народ, беспрецедентной.

Шойгу заявил, что всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли российской армии завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что российская армия последовательно идёт к выполнению целей спецоперации. Задачу по срыву украинского контрнаступления российские силы успешно выполнили.

Концерн «Калашников» 26 декабря сообщил о поставке первой партии снайперских винтовок Чукавина Министерству обороны России. Серийный выпуск винтовок продолжится в следующем году.