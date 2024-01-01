Москва, 1 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Вооружённым Силам России нужно больше средств подавления дронов на поле боя, заявил 1 января президент Владимир Путин.

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«Я знаю наверняка, чего не хватает на «передке». И хотелось бы больше всего современного — дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», — сказал президент на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

При этом он отметил, что необходимые военнослужащим новые виды вооружений появляются в подразделениях ВС РФ «достаточно быстро».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Владимир Путин заявил, что специальная военная операция выявила ряд проблем в Вооружённых силах РФ. Нужно наращивать количество беспилотников, спутников, совершенствовать систему противовоздушной обороны, сказал президент. Изменения происходят достаточно быстро, эту тенденцию надо закрепить, добавил он.

В ходе встречи с военнослужащими 1 января президент также заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО находится в руках России, а противник «сдувается». Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, но это будет сделано только на условиях РФ, отметил он. Способности и возможности ВС РФ постоянно и кратно возрастают, и российская армия в настоящее время является самой боеспособной в мире, заявил также президент.