Москва, 9 января, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжит исполнять просьбы детей с «Ёлки желаний». Об этом 9 января журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/ТАСС резидент РФ Владимир Путин

Он напомнил, что ещё одна девочка хотела увидеть Байкал.

«Сейчас по просьбе президента и при его участии ей организовано посещение Байкала», ― добавил официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что, возможно, с этой девочкой Путину удастся поговорить, спросить о её впечатлениях.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2023 года Владимир Путин в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ принял участие в акции «Ёлка желаний». Он выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей на новогодней ёлке и пообещал исполнить их мечты. В их числе оказался Никита Мирошниченко из Костромской области, который мечтал побывать в Эрмитаже.

Школьник посетил музей вместе с родителями и старшей сестрой. Мальчик осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца. 27 декабря глава государства позвонил 11-летнему Никите. Мальчик рассказал, как прошло посещение Эрмитажа, и поделился впечатлениями. Больше всего ребёнку понравились часы «Павлин».

Российский лидер также исполнил желание 13-летней Ксении Мазневой, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей. Девочка вместе с журналисткой Екатериной Андреевой записала подводку к сюжету программы «Время» на Первом канале.

Восьмилетняя Кристина из Южно-Сахалинска мечтала побывать на озере Байкал. Её мечту исполнил президент России. Девочка посетила Байкал вместе с семьёй. Девочка вместе с родными также посмотрела экспозицию архитектурно-этнографического музея «Тальцы», побывала в посёлке Листвянка, Байкальском музее и нерпинарии.

Всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит с 2018 года. Она призвана дарить новогоднее настроение детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За все время проведения акции её организаторы исполнили желания более 60 тысяч человек.