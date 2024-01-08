Москва, 8 января, 2024, 05:01 — ИА Регнум. Восьмилетняя Кристина из Южно-Сахалинска мечтала побывать на озере Байкал. Её новогоднее желание исполнил президент России Владимир Путин.

gov.spb.ru Елка желаний

Девочка посетила Байкал вместе с семьёй.

«Привет, Байкал! Я счастлива! Ура!», — отреагировала девочка, побывав не месте. Видеосюжет об этом вышел в эфире российских телеканалов.

Мечта ребёнка исполнилась в рамках акции «Ёлка желаний». Девочка вместе с родными также посмотрела экспозицию архитектурно-этнографического музея «Тальцы», побывала в посёлке Листвянка, Байкальском музее и нерпинарии.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Владимир Путин во время посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ поучаствовал в акции «Ёлка желаний». Президент РФ выбрал три шара-открытки с пожеланиями детей и пообещал исполнить их мечты — побыть в роли ведущей новостей, посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.

Мечтой об Эрмитаже грезил 11-летний Никита Мирошниченко из Костромы. Путин помог осуществить его желание. Для ребёнка и его близких организовали экскурсию по Эрмитажу.

Стать ведущей новостей на время просила жительница Санкт-Петербурга Ксения Мазнева. Вместе с известной ведущей Первого канала Екатериной Андреевой школьница записала подводку в виртуальной студии, а также к сюжету программы «Время». О своих впечатлениях девочка рассказала Путину. Для этого глава государства прервал заседание Совета по реализации национальных проектов, чтобы пообщаться с девочкой, оставившей шар на «Ёлке желаний».