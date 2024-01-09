Москва, 9 января, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Николая Харитонова от КПРФ зарегистрировали кандидатом на выборах президента России. Такое решение на заседании 9 января приняла Центральная избирательная комиссия.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«ЦИК России зарегистрировал кандидатом на должность президента Российской Федерации Николая Харитонова (КПРФ)», ― говорится в сообщении Центризбиркома в Telegram-канале.

Так как Харитонова выдвинула парламентская партия, ему не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку.

Ранее ЦИК определил список политических партий, имеющих право зарегистрировать своего кандидата на выборах президента 17 марта 2024 года без сбора подписей избирателей. В него вошли «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия ― За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Всего в выборах имеют право участвовать 25 политических партий.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах.

Документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты России от КПРФ подали в ЦИК 3 января. Решение о его выдвижении приняли на съезде партии 23 декабря.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов собрались выдвигаться от партий и 24 как самовыдвиженцы.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев 1 января сообщил, что в списке возможных кандидатов на выборах президента находятся 11 человек, двое из них подали документы на регистрацию. Он добавил, что ещё более чем 30 человек, оповестившие ранее о намерении принять участие в выборах, до этого этапа не дошли.