Москва, 3 января, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Кандидат на выборах президента России от КПРФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в Центральную избирательную комиссию, сообщает 3 января «Интерфакс».

Валерий Шарифулин/ТАСС Николай Харитонов

«Документы в рабочую группу ЦИК представил уполномоченный Харитонова», — сообщили в ЦИК.

Всего намерение баллотироваться в президенты России в 2024 году выразили 33 кандидата. Девять кандидатов намерены выдвигаться от партий и 24 как самовыдвиженцы.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. Трёхдневное голосование на выборах президента состоится впервые. Досрочное голосование запланировали в период с 25 февраля по 14 марта. Действующий глава государства Владимир Путин 8 декабря сообщил, что будет участвовать в выборах.