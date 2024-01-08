Белгород, 8 января, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что утром 8 января была пресечена очередная попытка террористической атаки ВСУ над Белгородской областью.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Средствами ПВО в 07:00 была перехвачена украинская зенитная ракета С-200, переоборудованная для поражения наземных целей.

О последствиях на земле не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, воздушная тревога ранним утром 8 января была объявлена на всей территории Украины.

Сигналы тревоги звучали с 6:46 до 07:26 мск.

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области сирена звучала в течение нескольких часов.

Бойцы Вооружённых сил России за сутки сорвали шесть попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении.